Kapattıkları yolda havai fişek atıp halay çektiler

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:10

Güncelleme: 15.07.2024 - 15:18

Kentte, dün gece bir düğünün ardından konvoy yapan grup, çevre yolunda durarak, yolu trafiğe kapattı.

Gruptakiler, daha sonra araçlarından inip havai attı, bir süre halay çekti. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.

Konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binip, yollarına devam etti. Trafik normale dönerken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.