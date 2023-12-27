Kapı kapı gezip diş macunu satıyorlardı... Yakalandılar!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 15:14

Güncelleme: 27.12.2023 - 15:14

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte 10 kişilik bir grubunun kapı kapı dolaşarak kendilerini resmi bir sağlık kurumundan geldiklerimi söyleyerek diş macunu sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipleri, kenttin dört bir yanında evlerin zillerine basarak diş macunu satan 10 kişiyi yakaladı.

KENTTEN GÖNDERİLDİLER



Kapıyı açan kişilere, "Bizler üniversite öğrencisiyiz bizlere yardım etmek istemisiniz?" diyerek satış yaptıkları öğrenildi.

Şahıslara Kabahatlar Kanununa göre 614 TL idari para cezası yazıldı. Ticari bir araçla kentte gelen 10 kişi, zabıta eşliğinden kentten gönderildi.

Evrakları eksik olduğu için sattıkları ürünlere ise, tutanakla el konuldu. Öte yandan yetkiler sokakta satılan diş macunlarını ağız sağlığı ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabileceği konusunda yurttaşları uyardı.