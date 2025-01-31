Kapıkule Sınır Kapısı'nda 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan 3 otomobil ile 1 TIR'da yapılan aramalarda, toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 217 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:20

Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan farklı zamanlarda giriş yapan 3 otomobil ve 1 TIR'ı takibe aldı.

Riskli görülen araçlar, gümrük sahasına girmelerinin ardından önce X-Ray cihazına gönderildi, ardından portatif cihazlar ve hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından kontrol edildi.

Aramalarda otomobillerin LPG tankları ve vites kutuları altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

TIR'da yapılan aramada da un çuvalları içerisine gizlenmiş halde 177 kilogram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.


Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon #Kapıkule

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