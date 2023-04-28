Yalova'daki feci kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 17:42

Güncelleme: 28.04.2023 - 17:48

Dün Subaşı beldesinden Altınova yönüne giden 77 ABF 597 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı.

Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Üzerlerinde kimlik çıkmayan cenazeler, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Jandarmanın yaptığı araştırmayla ölenlerin kimlikleri tespit edildi. Yaşamını yitiren kişilerin minibüs sürücüsü Suriye uyruklu Baha Kadauda ile Hasan Sargın ve Vedat Güven olduğu belirlendi. İnşaata çalışan 3 kişinin mesai sonrası evlerine dönerken kaza yaptıkları ifade edildi.