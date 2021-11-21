Kapıkule’de 11 kilometrelik TIR kuyruğu

21 Kasım 2021 Pazar, 09:46

İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih etti. Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrüğü’nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluştu.

Onlarca TIR, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan TIR kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu. Yoğunluk nedeniyle TIR parklarında da yer kalmadı.

"3 GÜN BEKLİYORUZ"

TIR şoförü Evren Şebün, Kapıkule’den Bulgaristan’a geçene kadar 3 gün beklediklerini iddia etti. Şebu, Bulgaristan Gümrüğündeki personel yetersizliği nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.

Bulgaristan gümrüğünde bir tırın işleminin 1 buçuk saatten aşağı bilmediğini söyleyen bir başka TIR şoförü Suat Şener ise, "Bulgaristan bizim tırların kapasitesini kaldıramıyor" dedi.