Kapıkule'de kilolarca kaçak 'damiana çayı' yakalandı!

Bakanlık Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda TIR'da yapılan aramada Amerika kıtasında yetiştiği bilinen 887 kilogram kaçak damiana türü çay ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:57
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Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin ülkeye giriş yapmak üzere gelen TIR'ı şüpheli görerek mercek altına aldığını açıkladı.

Ekipler tarafından yapılan takip sonucu söz konusu TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama görüntülerinde TIR'ın dorsesinde şüpheli yoğunluk belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yapılan aramada dorsenin muhtelif yerlerinde beyaz çuvallara dökme halinde istiflenmiş halde yaklaşık 887 kilo damiana çayı ele geçirildi. Ele geçirilen çayın piyasa değerinin 2 milyon 121 bin TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DAMİANA ÇAYI NEDİR?

Damiana çayı, daha çok Amerika kıtasında yetişen ve afrodizyak etkisinin yanında yatıştırıcı olarak kullanıldığı biliniyor.


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