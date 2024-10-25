Kapıkule'de TIR'da 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi: Sürücü gözaltında

Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir TIR'da 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

Kapıkule'de TIR'da 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi: Sürücü gözaltında
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DHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:56

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu TIR Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişinde arama hangarına çektirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen kabinde yapılan aramada 12 kilo 218 gram kokain bulundu.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.


Etiketler: #kokain

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