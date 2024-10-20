Kolombiya'da kokain üretimi tarihi zirveye ulaştı

Yayınlanma: 20.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 20.10.2024 - 09:20

Ulusal basında yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) raporunda, Kolombiya'da kokain üretiminin 2023'te yüzde 53 artarak en yüksek seviyeye çıktığı ifade edildi.

Geçen yıl kokain üretiminin 2 bin 600 tonla tüm zamanların rekorunu kırdığına işaret edilen raporda, 2022'de 253 bin hektar olan koka yaprağı ekim alanının 2023'te yüzde10 arttığı belirtildi.

UNODC Bölge Direktörü Candice Welsch, başkent Bogota’da yaptığı açıklamada, özellikle verimliliğin yüksek olduğu bölgelerde kokain üretiminin hızla arttığını vurgulayarak, "Bugün bir hektar koka, 2 yıl öncesine göre iki kat daha fazla kokain üretiyor" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise konuyla ilgili açıklamasında, uyuşturucuya karşı yürütülen savaşın şu ana kadar başarısız olduğunu belirterek, "Koka hasadının devlet tarafından satın alınmasını başlatacağız. Yöntemleri değiştirmezsek başarı sağlayamayız" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kolombiya’da koka yaprağı ekiminin en yoğun olduğu bölgelerin, Cauca, Narino, Putumayo ve Kuzey Santander olduğu bildirildi.

KARTELLERİN SAVAŞI

Kolombiya, kokain üretimi ve ticareti konusunda dünyanın en büyük merkezlerinden biridir. Kokain, Kolombiya'da yıllardır süregelen bir sorun olup, hem sosyal hem de politik istikrarsızlık yaratmaktadır.

Ülkenin kırsal kesimlerinde geniş alanlarda koka bitkisi yetiştirilmekte ve uyuşturucu kartelleri bu üretimi yönlendirmektedir.

Kolombiya devleti, uluslararası desteğiyle uyuşturucu kaçakçılığına karşı büyük mücadeleler vermektedir, ancak silahlı gruplar, paramiliter güçler ve kartellerin bu ticaretteki etkisi güçlü kalmaya devam etmektedir.

Kokain ticareti ayrıca şiddet, yolsuzluk ve ekonomik dengesizlikleri körüklemektedir.

Kolombiya'nın kokain sorunu uluslararası bir boyut kazanmış olup, ülkede uyuşturucu karşıtı operasyonlar, hükümet ve karteller arasındaki çatışmaların sürmesine neden olmaktadır.