Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan bir TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 14:41
Kapıkule'de TIR'da 370 kilo esrar ele geçirildi
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Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir TIR'da Ticaret Bakanlığı sisteminde yapılan analiz sonucu riskli görülerek takibe alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan TIR, detaylı arama için x-ray cihazına yönlendirildi.

Araçta şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine dedektör köpek 'Füge' ile yapılan aramada 370 kilo esrar ele geçirildi.

El konulan TIR'ın sürücüsü gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

 

 

 

 


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