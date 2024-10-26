Kapıkule’de yine hayvanlara zulüm!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:13

Güncelleme: 26.10.2024 - 16:44

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği veteriner hekim ile ziraat mühendisi eşliğinde seçimi yapılarak Romanya’dan alınan hayvanların Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Gerekçe olarak, belge kontrollerinde alımın “ulusal şartları karşılamaması ve koyun keçi vebası nedeniyle yasaklı olan Romanya’nın Köstence bölgesinden geldikleri” için Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce reddedildiği bildirildi. Oysa hayvanların söz konusu bölgeden ithaline yine aynı Bakanlığın Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün izin verdiğine dair resmi belge ve hastalık taşımadıklarına dair test sonuçları da bulunuyor.

Daha on gün önce yine Kapıkule’ye Almanya’dan ithal edilen 69 gebe düve, hastalık taşımadıklarına dair test sonuçlarının olmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36/f maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklik uyarınca gebe hayvanların kesime gönderilmeyeceğine dair hüküm bulunmasına karşın mezbahaya gönderilmiş ve yavrularıyla birlikte katledilmişti. Bu olay da gazetemizde yer almıştı.

Romanyalı hayvan hakları savunucuları, Kapıkule’de TIR içinde bekletilen hayvanların durumunun aciliyetini belirterek, uluslararası kamuoyuna bu zulmün derhal durdurulması çağrısında bulundu.