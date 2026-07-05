Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı

Kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı

5.07.2026 13:22:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kapının camını kırdığı iş yerindeki imitasyon takıları çaldı

Adana'da yaşlı bir erkek şüpheli, kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçtı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Olay, saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda takı satılan mağazada meydana geldi. Kimliği belirsiz yaşlı erkek şüpheli, mağazanın cam kapısının alt bölümünü taşla kırdı.

Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı.

Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Takılarının çalındığını fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Adana #imitasyon