Kapısında jandarma ile hastanede tedavi gören emekli Orgeneral Doğan’ın ailesinden kritik açıklama: 'Yaşamı pamuk ipliğine bağlı'

Yayınlanma: 13.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.04.2024 - 04:00

İddianamesi FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından yazılan 28 Şubat davasında hastanede tedavi gören Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz gazetemize konuştu.

84 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın sağlık durumunun hapishanede kalmasına elverişli olmadığına dair Adli Tıp Kurumu raporu olduğunu hatırlatan Doğan’ın eşi Nilgül Doğan şunları söyledi: “Yüksek tansiyonu olduğu için fenalaşıyor. Hastanedeki imdat düğmesine bile basamıyor. İki dilaltı hapından sonra düğmeye basabiliyor. 17 olan tansiyonu hastaneye gittiğinde 22’ye çıkmış. Kalp rahatsızlığının dışında safra kesesindeki taş pankreasını tıkadığı için iki ayrı operasyon yaşadı. Ameliyata alındı. Hastane yetkilileri yaşamsal riskinin orta ve yüksek derecede olmasından ötürü bize belge imzalattı.”

CUMHURBAŞKANI İMZALAMADI

Eşine refakat ettiği odanın içinde iki infaz memuru, kapısında en az üç jandarma bulunduğuna dikkat çeken Doğan şunları söyledi: “Cezaevindeki tek kişilik hücresine gönderildiğinde Çetin’in hayatı pamuk ipliğine bağlı olacak. Şu an her şeyi yardımla yapabilirken tek başına yaşamını nasıl sürdürecek, nasıl beslenecek, ihtiyaçlarını nasıl giderecek? Büyük endişe duyuyoruz.”

Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz ise hastalık ve kocamışlık tespitinin yapıldığı raporun yaklaşık bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde bulunduğunu anımsattı. Ersöz, “Doğan’ın, ağırlaşan ciddi sağlık sorunlarıyla artık yaşam hakkını yakından ilgilendiren bir aşamaya geçildiğini” belirterek “sürecin adil bir şekilde sonlandırılması ve gereken işlemlerin yapılması” çağrısında bulundu. Ersöz, “Aksi halde, ölüm cezasına mahkûm edilmiş bir kişiden hiçbir farkı olmaksızın 82 yaşın üzerindeki emekli askerlerin yanında tüm toplum o hazin sonla yüzleşmek zorunda kalacak” dedi.

5 KOMUTAN 969 GÜNDÜR HAPİSTE

Dava savcısı Mustafa Bilgili’den ev aramalarını yapan polislere, rapor yazan bilirkişilerden tutuklama yapan hâkimlere kadar herkesin FETÖ iltisaklı çıktığı 28 Şubat davasında beş komutan 969 gündür cezaevlerinde.