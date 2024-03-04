Avukatı Hüseyin Ersöz paylaştı, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi

FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumuyla ilgili avukatı açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:16
Avukatı Hüseyin Ersöz paylaştı, Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi
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FETÖ savcılarınca iddianamesi yazılan 28 Şubat davası nedeniyle cezaevinde tutulan ve yaş ortalaması 80 olan beş komutanın durumu ağırlaşıyor.

Çok sayıda sağlık sorunu yaşayan komutanlar tüm çağrılara karşın cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Son olarak mide kanaması geçiren Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan, “Ülkeye bunca hizmet eden bu uğurda ölmeyi göze alan eşlerimize yapılan zulme son verin” çağrısı yapmıştı.

Avukat Hüseyin Ersöz, “Yaşam hakkına müdahale” ifadelerini kullanmıştı. Ersöz, Çetin Doğan’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri sosyal medya hesabından aktardı.

SAĞLIK RAPORU YAKLAŞIK BİR YILDIR ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE BEKLİYOR

Avukat Ersöz'ün İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 83 yaşındaki  emekli Orgenaral Çetin Doğan'ın hakkında açıklaması şu şekilde:

"Müvekkilimiz Çetin Doğan, İzmir F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tansiyon değerlerinin yükselmesi üzerine haftasonu Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Yapılan tetkikler sonrası konulan teşhis üzerine bugün sabah saatlerinde gerçekleşen ameliyatla, Çetin Doğan’ın safrakesesi alınmıştır. Pankredit riski de bulunan Müvekkilimizin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmakla birlikte, yaşına bağlı sürekli sağlık sorunlarından dolayı hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilmektedir. Müvekkilimize eşi Nilgül Doğan refakat etmektedir. Adli Tıp Kurumu’nun “kocamışlık ve sürekli hastalık” raporu düzenlediği Çetin Doğan’ın dosyası 2023 yılı Nisan ayından bugüne Cumhurbaşkanının önünde bulunmaktadır."

 


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