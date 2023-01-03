Kapısının zorlandığını hissedip panikleyerek balkondan atladı
Samsun'da evinin kapısının birileri tarafından zorlandığını hisseden yurttaş, ikinci katın balkonundan atlayarak ağır yaralandı.
Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, G.S., (47) evlerinin kapısının birileri tarafından zorlandığını hissetti.
Panikleyen G.S., ikinci kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Beton zemine düşen G.S.'nin yardım çağrılarını duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, belinde ve ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi.
"PANİK YAPTIM"
Ameliyata alınan G.S., "Kapımın zorlandığını hissettim. Panik yapıp balkondan atladım" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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