Tatil yaptığı otelin balkonundan düşen turist öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptığı otelin balkonundan düşen Rus turist, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Elena Karozin (42), kaldığı 4. kattaki odasının balkonundan düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Yapılan incelemede Karozin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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