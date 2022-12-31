Tatil yaptığı otelin balkonundan düşen turist öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde tatil yaptığı otelin balkonundan düşen Rus turist, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 13:02
Tatil yaptığı otelin balkonundan düşen turist öldü
Abone Ol google-news

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yapan Elena Karozin (42), kaldığı 4. kattaki odasının balkonundan düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Yapılan incelemede Karozin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Antalya tatil turist Şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler