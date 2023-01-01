Balkonda vuruldu: 'Dayım aşağıdan ateş etti' dedi

Konya'nın Karatay ilçesinde Ozan D. iddiaya göre, borç nedeniyle kavgalı olduğu yeğeni Muhammed Kip'i (24) tabancayla vurarak yaraladı. Kip ifadesinde, "Dayım aşağıdan ateş etti" dedi.

DHA
01 Ocak 2023 Pazar, 09:17
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Konya'nın Karatay ilçesinde iddiaya göre Ozan D., balkondaki yeğeni Muhammed Kip'i tabanca ile karnından vurdu.

Ağır yalanan Kip, otomobil ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kip, polise verdiği ifadesinde, "Balkonda namaz kılıyordum. Dayım aşağıdan ateş etti" dedi.

Alacak meselesi nedeniyle Ozan D. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kip'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ise kaçan Ozan D.'yi bulmak için çalışma başlattı.


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