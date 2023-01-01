Sinop'ta misafirliğe gittiği evin balkonundan düşen kişi öldü

01 Ocak 2023 Pazar, 12:19

Sinop'ta balıkçılık yapan Can Demirtaş, (31) yılbaşı kutlaması için Gelincik Mahallesi'nde ikamet eden bir arkadaşının evine gitti.

Burada arkadaşlarıyla yılbaşı kutlaması yapan Demirtaş, sabah saatlerinde çıktığı ikinci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.