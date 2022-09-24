Kapıya üstü sıkışan kadın otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde durakta halk otobüsünden inerken kıyafeti kapıya sıkışan kadın, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 21 BF 101 plakalı halk otobüsü Ekinciler Caddesi'nde durağa yanaşarak yolcularını indirdi. Bu sırada otobüsten inmeye çalışan Nuran Nerede (71) isimli yolcunun kıyafeti kapıya sıkıştı. Otobüs hareket edince yaşlı kadın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevredeki öfkeli kalabalık otobüse saldırırken, otobüs sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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