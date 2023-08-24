Diyarbakır'da çalan kapıyı açan şahıs vurularak yaşamını yitirdi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde evininin kapısı çalınca açan yabancı uyruklu şahıs uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 07:27
Diyarbakır'da çalan kapıyı açan şahıs vurularak yaşamını yitirdi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 290’ıncı sokakta dün gece saatlerinde motorlu şahıs veya şahıslar 35 yaşındaki Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nasri El Hıdır adlı şahsın evinin kapısını çaldı. Kapıyı açan Hıdır, husumetlisi olan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin 112 Aci Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 35 yaşındaki Hıdır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hıdır’ın yakınları sinir krizi geçirirken, Suriye uyruklu şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrollerden sonra Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.


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diyarbakır Yabancı uyruklu silahlı saldırı

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