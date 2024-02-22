Kapkaççı durakta bekleyen kadının telefonunu çaldı

Fatih'te tramvay durağında bekleyen kadının cep telefonunu çalan kapkaççı turizm polisleri tarafından yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:31
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Çemberlitaş tramvay durağında bekleyen bir kadının elinden cep telefonunu alan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin peşine düştü.

Kısa süren kovalamaca sonunda ekiplerce yakalanan A.H. emniyete götürülürken çalınan telefon sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kapkaç anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin tramvay durağında bekleyen kadının elinden cep telefonunu alıp kaçması yer aldı.


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