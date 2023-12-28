Gaziantep Yemek Şenliği'nde kebap yeme yarışması yapıldı, baba oğul kıyasıya yarıştı

Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:52

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:52

Gaziantep’in dillere destan yöresel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri Ankaralılarla buluştuğu festival, Ankara halkına keyifli bir gün geçirme imkanı sundu.

Festivalde vatandaşlar birçok yöresel ürünü inceleme fırsatı yakaladı. Ziyaretçilerin kimi yöresel ürünlerin yaygınlaşması ve doğal üretim yapanların çoğalması gerektiğini ifade ederken, kimi de bu tür fuarların her zaman yapılması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, yöresel lezzetlere karşı özlem giderdiklerini ve böyle organizasyonlara halkın ihtiyaç duyduğunu birlik beraberlik olduğunu dile getirdi.

Yöresel ürünlerin tanıtılmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Organizasyon Sorumlusu İbrahim Oğul, "Gaziantep’ten Ankara’ya kültürlerin kardeşliği çerçevesi içerisinde Gaziantep’in kendine has özelliklerini taşıdığı yöresel lezzetleri Ankaralılarla buluşturmak istedik" diye konuştu.

Gaziantep’in mutfağının yanı sıra kültürel değerlerinin simgesi haline gelen hediyeliklerin de stantlarda yerini aldığı etkinlikte her yaştan katılımcıya hitap eden pek çok yarışma da yapıldı. Ankara halkı yoğun ilgi gösterirken esnaflar da bu ilgiden fazlasıyla memnun kaldıklarını ürünlere ve festivale verdikleri değerden fazlasıyla memnun olduklarını dile getirdi.

Ankaralıları ücretsiz olarak karşılayan yemek şöleninde ayrıca ‘En hızlı kebap yeme yarışması’ da düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde düzenlenen "En hızlı Kebap yeme" yarışmasında katılımcılar kıyasıya yarıştı baba oğul bile birbirine rakip oldu. Birinci olan Ahmet Köseoğlu, 2 dürümü bitirip yarışmayı kazanmasına rağmen yanındaki yarışmacının yiyemediği diğer dürümü yiyerek yarışmaya devam etti. 3 dürüm yiyerek 1kilo baklava ödülün sahibi oldu. Öte yandan başka "En hızlı çiğköfte yeme" yarışmasında 2 erkek 2 kadın olmak üzere 4 kişi yarıştı. Kübra Nur Kandemir yarışmanın kazananı olarak bir kilo salça kazandı.

Ankaralı vatandaşlara kendi memleketlerinde Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetlerini tatma fırsatı bulacağı Gaziantep Yemek Şenliği 31 Aralık’a kadar devam edecek.