Kaplumbağalar göç yoluna girdi, araç sürücüleri dikkat

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:24

Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, özellikle kırsal bölgelerde kaplumbağaların ortaya çıktığını ve bu konuda sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şeker, “Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yolda bulunan kaplumbağayı araçlardan zarar görmemesi için elimize alıp tekrardan doğal yaşam alanına bıraktık. Vatandaşlardan ricamız yol kenarlarında buldukları kaplumbağaya zarar vermeden tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakmaları ricamızdır” dedi.