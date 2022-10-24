Kaplumbağalar göç yoluna girdi, araç sürücüleri dikkat
Siirt’te soğuk havaların etkisini arttırmasıyla göç yoluna giren kaplumbağalar, karayolunda ortaya çıkabiliyor. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüleri ve yurttaşları, yolda gördükleri kaplumbağalara zarar vermemeleri konusunda uyardı.
Siirt Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendislerinden Gökhan Şeker, özellikle kırsal bölgelerde kaplumbağaların ortaya çıktığını ve bu konuda sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Şeker, “Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olarak yolda bulunan kaplumbağayı araçlardan zarar görmemesi için elimize alıp tekrardan doğal yaşam alanına bıraktık. Vatandaşlardan ricamız yol kenarlarında buldukları kaplumbağaya zarar vermeden tekrardan doğal yaşam alanlarına bırakmaları ricamızdır” dedi.
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