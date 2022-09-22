Didim açıklarında ölü kaplumbağalar kıyıya vurdu
Ege Denizi'nde hayatını kaybeden ve koruma altında bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağa ölüsü Aydın'ın Didim ilçesinde kıyıya vurdu. Didim’de iki adet kaplumbağanın bu şekilde ölü olarak bulunduğu ve Dekomar’a teslim edildiği öğrenildi.
Ege Denizi'nde hayatını kaybeden ve koruma altında bulunan caretta caretta cinsi cansız deniz kaplumbağası Didim’de kıyıya vurdu.
Didim Altınkum açıklarında kıyıya vuran ölü kaplumbağa için belediye ekiplerine haber verildi. Didim’de başka bir yerde bir ölü kaplumbağa daha bulunduğu öğrenilirken, kaplumbağaların Muğla’daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve korunma altına alınan kaplumbağaların ölüm nedeni araştırılacak.
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