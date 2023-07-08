Kaptan pilot hayatını kaybetmişti... Kazada cama isabet eden taşın sırrı çözüldü!

Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:01

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:10

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazaya ilişkin başlatılan inceleme tamamlandı.

ARAÇLAR TEK TEK TARANDI!

Edinilen bilgiye göre; jandarma, kazanın ardından pilot Saygın Doğan'ın (38) ölümüne neden olan taşın sırrını çözmek için inceleme başlattı. Taşın fırladığı tahmin edilen Ankara yönünde kaza saatinde seyreden araçlar, otoyol çıkışındaki plaka tanıma sistemi kameralarından tek tek tarandı. Son rakam grubu açıklanmayan 58 SA plakalı beyaz renkli otomobilin yan tarafındaki hasar kameradan tespit edildi. Plaka üzerinde yapılan araştırmada aracın A.D.'ye ait olduğu belirlendi. A.D., Sivas'ta jandarma tarafından gözaltına alındı. A.D., pilotun hayatını kaybettiği kaza yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta aracıyla refüje çarptığını, aracında hafif hasar oluştuğunu, yola devam ettiğinde ileride başka kaza yapan bir araç gördüğünü, ancak kendisiyle ilgisi olduğunu düşünmediği için durmadan yola devam ettiğini söyledi.

İncelemede A.D.'nin aracıyla refüje çarptığı sırada yola döşenen taşın karşı şeride fırladığı saptandı. A.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

TAŞERON FİRMA SORUMLUSUNA DA SORUŞTURMA

Öte yandan söz konusu taşın da Karayolları adına taşeron bir firma tarafından yola döşenen taşlardan birisi olduğu belirlendi. Taşeron firmanın sorumlusunun da soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sürücü A.D. ile taşeron firma sorumlusu hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Otoyolu'nun Ankara Kahramankazan ilçesi mevkiinde 21 Haziran'da feci bir kaza meydana gelmişti.

Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olan Saygın Doğan, kardeşleri Simge (34) ve Sezgi Doğan (38) ile Ankara'da yaşayan babaannesini bayram öncesi ziyaret ettikten sonra İstanbul'a dönmek için yola çıkmıştı. Saygın Doğan, 34 NS 5850 plakalı otomobiliyle otoyolda seyir halindeyken, karşı şeritten fırlayan taş aracın üzerine gelmişti. Otomobilin ön camını kırıp içeriye giren taş, Saygın Doğan'a isabet etmiş, kontrolden çıkan otomobil de savrularak bariyere çarpmıştı.

Kazada, taşın isabet ettiği Saygın Doğan, feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralı kurtulmuştu. Evli ve 1 çocuk babası Saygın Doğan, Adana'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze törenine tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edilen kardeşleri de katılmıştı.