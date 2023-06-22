THY kaptan pilotu Saygın Doğan taşın fırlamasıyla oluşan kazada yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 22.06.2023 - 15:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 15:08

Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Kahramankazan ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, THY’de kaptan pilot görevini sürdüren Saygın Doğan, Ankara’da akraba ziyaretinin ardından yaşadığı İstanbul’a dönmek üzere yol çıktı.

TAŞ FIRLAYARAK CAMI KIRDI

Yakınlarıyla birlikte 34 NS 5850 plakalı otomobilde İstanbul’a doğru seyir halindeyken otoyolda karşı şeritten geçen araçtan kaynaklandığı öne sürülen taş fırladı. Saygın Doğan yönetimindeki aracın şoför koltuğuna doğru fırlayan taş, camı kırarak Doğan’a isabet etti.

KAPTAN PİLOT YAŞAMINI YİTİRDİ

Taşın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil savrularak bariyere çarptı. Yaşanan kaza sonucu Doğan, hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ekipler, Doğan’ın kazada yaralanan yakınlarına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmalara başladı. Öte yandan kaptan pilot Saygın Doğan’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemenin ardından Adana’ya götürülerek yarın kılınacak öğle namazına müteakip Adana Akkapı mezarlığına defnedilecek. Ayrıca kaptan pilot Saygın Doğan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.