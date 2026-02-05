Kaptanı rahatsızlanan gemi İstanbul'da karaya oturdu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.02.2026 08:58:00
DHA
Sarıyer Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturan 100 metre boyundaki 'Razouk' isimli kargo gemisinde rahatsızlanan kaptan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye ekibinin varagele (iki nokta arasına sağlam şekilde gerilen bir halat hattı üzerinde hareket eden makara sistemi) adı verilen yöntemle gerçekleştirdiği operasyonla güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Romanya'dan Tunus'a seyir halindeyken İstanbul Türkeli Demir Sahası'nda karaya oturduğu bildirilen 100 metre boyundaki RAZOUK isimli genel kargo gemisi için, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi ivedilikle olay yerine sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan ilk incelemede geminin kıyıdan yaklaşık 100 metre mesafede karaya oturduğu tespit edildi. Olası bir acil duruma karşı personel ve ekipmanla birlikte sahada hazırlık yapılarak, gemi personelinin tahliye talebi ihtimaline karşı kara tahlisiye ekibi bölgede konuşlandırıldı.

Hazır bekleyen ekipler, gemiyle sürekli irtibat halinde kalarak gelişmeleri takip etti. Gemi kaptanının rahatsızlandığını bildirmesi ve tıbbi tahliye talebinde bulunması üzerine kurtarma çalışması başlatıldı.

Karaya çıkarılan gemi kaptanı, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi. Kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

