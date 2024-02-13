Kar altında kalan samanları çıkartıp, hayvanları için taşıdılar

Van'ın Bahçesaray ilçesi Çatbayır Mahallesi'nde besiciler, kar altında kalan saman dolu çuvalları çıkartıp, kızakla 1 kilometre mesafedeki ağıllarda bulunan hayvanlarına taşıdı.

DHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 10:13
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Van'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Bahçesaray ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Çatbayır Mahallesi'nde, tek katlı toprak evler ile ahırlar kara gömüldü.

Mahalle sakinleri, 1 metreyi aşan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf etti.

Besiciler de kar altında kalan saman dolu çuvalları çıkartıp, hayvanları için kızakla ağıllara taşıdı. 1 kilometre boyunca saman taşıyan besiciler, kış mevsiminde büyük zorluklar çektiklerini anlattı.

 


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