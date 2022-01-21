Kar İstanbul'a giriş yaptı: Boğaz hattında hava kapkara!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı yurda Edirne'den giriş yaptı. İstanbul'da da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü. Bazı köyler karla kaplanırken, ilçede genelinde oluşan kar manzarası kartpostallık görüntü oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu akşamdan itibaren etkili olması ve gelecek hafta ortasına kadar sürmesi beklenen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için bir dizi önlem alındığını bildirdi.
İBB'den yapılan açıklamada, “İzlanda kışına” karşı hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren başlayarak gelecek hafta ortalarına kadar sürecek kar yağışı sırasında cadde ve meydanların açık tutulması için 7 bin 421 personelin, bin 582 karla mücadele aracıyla göre başında olacağı belirtildi.
KAR YAĞIŞI İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTI
İstanbul'da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kentte Silivri'den giriş yaptı. Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.
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