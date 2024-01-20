Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştı... Kars'ın köylerine ulaşılamıyor!
Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor. İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.
Ekiplerin, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
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