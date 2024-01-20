Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştı... Kars'ın köylerine ulaşılamıyor!

Sarıkamış ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açılıyor. İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

AA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 12:30
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştı... Kars'ın köylerine ulaşılamıyor!
Abone Ol google-news

Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı Sarıkamış Özel İdare Şefliği ekipleri, greyder, kepçe ve dozerlerle kar ve tipinin yoğun yaşandığı Kızılçubuk, Karaurgan ve Çamyazı bölgesindeki köy ve yayla yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekiplerin, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu köylerde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.


Kars Sarıkamış Kar dere hava

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 20 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van'da 555 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Van'da 555 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

En Çok Okunan Haberler