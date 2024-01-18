Erzurum ve Tunceli'de kar nedeniyle 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
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Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 58 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için iş makineleriyle çalışmalarına devam ediyor.
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