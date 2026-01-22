Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kar küreme aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti!

Kar küreme aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti!

22.01.2026 16:01:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kar küreme aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti!

Ordu'da sürücüsünün geri manevra yaptığı kar küreme aracının çarptığı 67 yaşındaki Mesut Keskin, yaşamını yitirdi. Kar küreme aracının sürücüsü E.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Kabataş ilçesine bağlı Ardıç Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kar yağışının etkili olduğu bölgede temizlik çalışması yapan E.A. yönetimindeki kar küreme aracı, geri manevra sırasında çalışmaları izleyen Mesut Keskin’e (67) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kar küreme aracının sürücüsü E.A., polis tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Image

İlgili Konular: #Ordu #kaza

İlgili Haberler

Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var!
Artvin'de feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralı var! Ardanuç ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Son Dakika... Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika... Kocaeli'de belediye otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Son dakika haberi... Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, şarampole devrilen belediye otobüsündeki 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da korkunç kaza... Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var!
Malatya'da korkunç kaza... Lastiği patlayan otomobil şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var! Yeşilyurt ilçesinde lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.