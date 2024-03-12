Kar kütlesinin altında kalarak ölen rehber İnan toprağa verildi

Yayınlanma: 12.03.2024 - 19:31

Güncelleme: 12.03.2024 - 19:31

Olay, 10 Mart'ta akşam saatlerinde Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Aladağlar’ın Emli Vadisi bölgesinde meydana geldi. Almanya'dan tur kayağı yapmak için 9 Mart'ta ilçeye gelen 6 Alman dağcı ile rehber İsmet İnan, ilk olarak Aladağlar Emli Vadisi'nde rota çalışması yaptı.

Belirlenen rotada kayak yapan ekibin inişe geçtiği sırada İnan'ın üzerine kar yığını düştü. Kar kütlesi altından kalan İnan, Alman dağcılar tarafından çıkarıldı. Öldüğü anlaşılan İnan'ı belli bir bölgeye kadar taşıyan dağcılar, durumu yetkililere bildirdi.

Dağcılar sorunsuz inerken, bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Alman dağcılar kontrol amaçlı Çamardı Devlet Hastanesi'ne götürülürken, ekipler yoğun sis nedeniyle İnan'ın cansız bedenine ulaşamadı.

Ekipler, dün sabah yeniden çalışma başlattı. Cenaze, Konya'dan sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter ile alınıp, Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Sultan 2'nci Beyazid Camisi'nde düzenlenen cenazeye agabeyi Sinan İnan, ikiz kardeşi Bülent İnan, rehberin yakınları, arkadaşlarının yanı sıra yurttaşlar katıldı.

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE ACI YAŞATMASIN"

Burada düzenlenen törende annesi Hatice İnan, ayakta durmakta güçlük çekti. Amasyalı rehberin annesi Hatice İnan cenaze töreninde gözyaşı dökerken, “Allah kimseye böyle acı yaşatmasın” diye ağladı.

İnan, Sultan 2. Beyazid Camisi’nde kılınan cenaze namazın ardından Memi Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.