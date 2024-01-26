Ev kazalarını önlemek için 10 öneri: Küçük ev aletlerini güvenli kullanma rehberi...

Yayınlanma: 26.01.2024 - 13:22

Güncelleme: 26.01.2024 - 13:22

Evlerde günlük yaşamda sıkça kullanılan küçük ev aletleri, yanlış kullanım veya dikkatsizlik nedeniyle kazalara yol açabiliyor. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, bu konuda önemli tavsiyelerde bulunarak ev kazalarını en aza indirmek için alınabilecek önlemleri paylaştı. İşte hayat kurtaracak 10 öneri...

OCAK VE FIRIN KULLANIMINDA DİKKAT!

Ocak ve fırın gibi mutfak aletlerinin dikkatsiz veya kontrolsüz kullanımı, yanık kazalarına neden olabilir. Gaz kaçakları veya kontrolsüz alev yayılımı gibi durumları önlemek için cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir.

ÜTÜLERDE GÜVENLİ KULLANIM

Yüksek sıcaklıklara sahip ütülerin kullanımı, yanık riski oluşturabilir. Ütü kullanımı sonrasında, cihazın güvenli bir şekilde soğuması için koruyucu kapaklarla kapatılması önemlidir.

SÜPÜRGENİN FİŞİNİ ÇEKİN

Elektrikli süpürgelerin kablolarına dikkat edilmeli ve süpürme işlemi sırasında düşme ve yaralanma riskini önlemek için güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

KESİCİ ALETLERİ GÜVENLİ SAKLAMAK

Bıçaklar, makaslar ve diğer kesici aletler, çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlike oluşturabilir. Bu tür aletler, kilitli çekmeceler veya saklama kutuları gibi koruyucu önlemlerle güvenli bir şekilde saklanmalıdır.

ELEKTRİKLİ CİHAZLARDA AŞIRI YÜKTEN KAÇININ

Birden fazla cihazın takılı olduğu prizler, aşırı yüke neden olabilir. Prizlerin üzerindeki güç kapasitesine dikkat edilmeli ve aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır.

DÜDÜKLÜ TENCERELERDE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK...

Su ısıtıcıları belirlenen sıcaklığa ulaştığında otomatik olarak kapanmalıdır. Düdüklü tencerelerin kullanım talimatlarına uygun olarak hareket edilmeli ve basınç kontrolüne dikkat edilmelidir.

KALİTE ÖNEMLİ

Güvenilir ve CE onaylı kaliteli elektrikli cihazlar tercih edilmelidir. Elektrikli cihazların düzenli bakımı yapılmalı ve kullanılmadığı zamanlarda fişleri çekilmelidir.

ÇOCUKLARDAN VE EVCİL HAYVANLARDAN UZAK TUTMAK

Elektrikli aletler çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta tutulmalıdır. Priz kapakları ve güvenlik kilitleri kullanılarak erişim engellenmelidir.

KABLOLARI DÜZENLEMEK ÖNEMLİ

Kablolarda aşınma veya hasar tespit edildiğinde, aletler kullanılmamalı ve kablolara düzenli bakım yapılmalıdır.

CİHAZ TEMİZLİĞİ FARK YARATIYOR

Aletlerin düzenli olarak temizlenmesi ve bakımının yapılması, uzun ömürlü olmalarını sağlar ve arızaların önüne geçer.