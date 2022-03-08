Kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

08 Mart 2022 Salı, 11:13

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 37 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.



