Kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı.
Olumsuz hava koşulları dün Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Bingöl-Erzurum kara yolu Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
KAPANAN ÇATAK-YEDİSI KARA YOLU DA ULAŞIMA AÇILDI
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Van'ın Çatak ile Bingöl'ün Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun 0-44 kilometreleri arasının, etkili olan kar nedeniyle dün kapandığı hatırlatılarak, yürütülen çalışmalarla kara yolunun yeniden araç trafiğine açıldığı belirtildi.
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