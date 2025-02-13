Son Dakika... Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:29

Güncelleme: 13.02.2025 - 21:58

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

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