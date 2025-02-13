Son Dakika... Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Son Dakika haberi... Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre en az 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son Dakika... Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
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İHA-AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 21:29

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #kaza #diyarbakır #Bingöl

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