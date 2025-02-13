Son Dakika... Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Son Dakika haberi... Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre en az 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Genç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişinin yaşamını yitirdiğini en az 30 kişinin yaralandığını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #kaza #diyarbakır #Bingöl
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