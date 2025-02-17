D-400 karayolunda faciadan dönüldü! Antalya'da tur minibüsü refüje çarptı: 2 turist yaralandı
Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen kazada, içinde 8 yabancı turistin bulunduğu tur minibüsü kontrolden çıkarak refüje çarptı.
D-400 karayolu üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 07 KED 15 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan çitlere çarparak durabildi.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüsün kontrolden çıkıp refüje çarpma anları yer aldı.
2 TURİST YARALANDI
İçinde 8 yabancı turistin bulunduğu minibüste Vlademir Moldovean ve Nadejda Moldovean yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #Antalya
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