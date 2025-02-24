Kar yağışı 1 metreyi geçti: Yurttaşlar karda 'yüzdü'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:56

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:00

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilginç görüntüler yaşandı. 53 yaşındaki esnaf Kadir Karadağlı, Çelebiler Mahallesi'ndeki evinin önünde, 1 metreye ulaşan kar yığınına atlayarak buz gibi havaya aldırmadan karın içinde yüzmeye başladı.

Her yıl kar yağdığında bu şekilde eğlendiğini belirten Karadağlı, “Bu sene çok güzel kar yağdı, her yer bembeyaz. Tabiatla iç içe yaşıyoruz. Kar yağmasının sevincini paylaşmak için kara atladım” dedi.

Diğer yandan, aynı ilçede yaşayan Erol Koç isimli vatandaş, Güneşler köyünde 2 metreyi bulan karın ortasında ilginç bir çözüm geliştirdi.



Evine 15 metre mesafedeki kardeşinin evine ulaşmakta zorlanan Koç, karda yürüyemeyince yüzerek ilerlemeye karar verdi. Eşi tarafından cep telefonu ile görüntülenen Koç’un kar içinde yüzerek ilerlemesi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kastamonu’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Bu ilginç anlar, karın insanlara farklı bir keyif sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.