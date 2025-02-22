İstanbul için 'tipi' alarmı: Kar yağışı bugün de devam edecek
İstanbul'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı bugün de etkili olacak. Öğle saatlerinde tipi beklenirken gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşebileceği kaydedildi.
İstanbul'da birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı kent genelinde bugün de etkisini sürdürecek.
İBB'ye bağlı AKOM, bugün kar yağışının devam edeceğini ve miktarın 10-25 cm arasında olacağını açıkladı.
TİPİ BEKLENİYOR
Tipi şeklinde karın öğleden sonra etkili olması beklenirken bugün en soğuk gecelerden birinin yaşanacağı kaydedildi.
Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da gece saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düşebilir.
BAZI İLÇELERE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin günlük raporunda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.
Kar yağışının İstanbul'u pazartesi terk etmesi bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri ise buzlanma için uyarılar yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nasuh Mahruki'ye hapis cezası!
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- Galatasaray'dan 'Maydonoz Döner' açıklaması
- SPK'den kritik açıklama
- 'Volkan aktif hale geldi, iki senaryo var!'
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
- İngiltere'de Jose Mourinho yorumu!
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken ziyaret
- Kürşad Zorlu'yla ilgili dikkat çeken iddia
- Musk'ın oğlu 145 yıllık masayı bakıma sokturdu!