Bingöl'de eğitime kar engeli
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
Bingöl'ün Karlıova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi ve köy okullarının tamamının yarın tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.
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