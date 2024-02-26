Kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı

Kırıkkale'de kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 20:57
Kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı
Abone Ol google-news

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İ.Ö'nün Çullu Mahallesi'nde kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonla İ.Ö'yü kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.


tutuklama haberleri

İlgili Haberler

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı
Ümraniye’de birlikte yaşadığı kadını ve 2 kızını katleden zanlı tutuklandı

Ümraniye’de birlikte yaşadığı kadını ve 2 kızını katleden zanlı tutuklandı
Cezaevinden izinli çıkmıştı: Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Cezaevinden izinli çıkmıştı: Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'

Özgür Özel tek tek anlattı: 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!

Citroen Ami rakibi Microlino Lite tanıtıldı!
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Yeni bilirkişi raporu eklendi
Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir

Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir
Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu

Ronaldo'nun neden ayaklarına oje sürdüğü belli oldu
Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!

Sene içinde zam gelmeyecek denmişti… Asgari ücrette yeni iddia!
AKP'li başkan parsel parsel sattı

AKP'li başkan parsel parsel sattı
Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı

Konsere mini eteğiyle çıkan Bartu Küçükçağlayan’ın tarzı sosyal medyada beğeni topladı