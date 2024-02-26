Kara yolları tabelasına ateş eden zanlı yakalandı
Kırıkkale'de kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İ.Ö'nün Çullu Mahallesi'nde kara yolları tabelasına tabancayla ateş ettiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığını tespit etti.
Ekipler, düzenlediği operasyonla İ.Ö'yü kullandığı tabancayla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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