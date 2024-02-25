Ümraniye’de birlikte yaşadığı kadını ve 2 kızını katleden zanlı tutuklandı

Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve iki kızını katleden katil zanlısı Suat Güney, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 08:07
Ümraniye’de birlikte yaşadığı kadını ve 2 kızını katleden zanlı tutuklandı
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Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki dairede dün iş insanı Suat Güney, önce kızları Mine Güney (30), Zeliha Güney'i (31) daha sonra da birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü’yü tabancayla vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de öldüğü belirlendi.

Olay yerinden kaçan Güney yakalanıp çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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