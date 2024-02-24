Ümraniye'de birlikte yaşadığı kadını ve kızlarını katleden zanlı yakalandı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:07

Güncelleme: 24.02.2024 - 12:49

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki dairede dün iş insanı Suat Güney, önce kızları Mine Güney (30), Zeliha Güney'i (31) daha sonra da birlikte yaşadığı Yasemin Ünlü’yü tabancayla vurdu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de öldüğü belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını takip ederek olaydan sonra kaçan Suat Güney’in peşine düştü.

Güney, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelinin kendisini yakalayan polislere olayı "bir anlık öfkeyle" yaptığını söylediği öğrenildi. Güney'in işlemleri Cinayet Büro Amirliği'nde sürüyor.