Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Aydın-Denizli yolunun gidiş istikametinde 25-26. kilometrelerinde, geliş istikametinde ise 24-26. kilometrelerinde otoyol viyadük çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Samsun-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 53. kilometresinde Rize Havalimanı Kavşağı yapım çalışması dolayısıyla Ardeşen-Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Kütahya-Çavdarhisar-Gediz yolunun 55-66. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kozan-Adana yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü sürdürülüyor.
Video Haberler
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
- Hayat pahalılığından yaptım
- Arkadaşların buluşması faciayla bitti!
- İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
- Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca!
- Kolonyalı şaka yapayım derken kuzenini yakıyordu
- Emre Kongar bağımsız basının dönüm noktalarını anlattı
- Şükran Soner gazetemizin kuruluş yıllarını anlattı
- Emekçilerimiz tecrübelerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım!
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- AKP'li Karaburun ile koruması Samet Ateş evleniyor
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama
- İngiltere, Türkiye'ye gidenleri böyle uyardı!