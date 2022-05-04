Kara yollarında son durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İşte kara yollarında son durum...
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 5 Mayıs Perşembe günü saat 07.00'ye kadar, (yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere) KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Uzunköprü-Keşan yolunun 41-43. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışması nedeniyle Uzunköprü yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Çivril-Denizli yolunun 45-46. kilometrelerinde platform daralması, Şırnak-Uludere yolunun 8-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerinde yol yapım, Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Karabük-Kastamonu il sınırı-Araç-Kastamonu yolunun 8. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Kastamonu-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Yusufeli-Uzundere yolunun 40-47. kilometrelerinde şev koruma çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
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