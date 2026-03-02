Zonguldak-Ankara karayolunda buzlanma 3 ayrı kazaya neden oldu: 10 yaralı!

Edinilen bilgiye göre 3 ayrı trafik kazası, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi.

M.A. idaresindeki karton yüklü TIR, yolun buzlu olması sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen TIR, aynı istikamette seyreden E.Ö. yönetimindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi servisi de N.S. idaresindeki otomobile vurdu.

Kazaya karışan işçi servisi sürücüsü E.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A., S.K., K.L., C.Ö., Y.Y., Ö.Z. yaralandı. TIR'dan sızan yakıtın tehlike oluşturmaması için kara yoluna talaş dökülerek tedbir alınmaya çalışıldı.

Aynı güzergahtaki bir diğer kazada Ö.T. idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak E.A. idaresindeki otomobil ile H.A. yönetimindeki minibüse çarptı. Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

10 KİŞİ YARALANDI

Elvanpazarcık kavşağında meydana gelen kazada da S.Ö. idaresindeki otomobil ile plakası öğrenilemeyen bir başka otomobil, yoldan çıkarak boş alana düştü. İki aracın karıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı.

8 aracın karıştığı kazalarda yaralanan 10 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Buzlanan yolda ekipler çalışma yaparken ulaşım kontrollü sağlandı.