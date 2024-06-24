Ataşehir'de inşaatta yangın: D-100 Karayolu'nu duman kapladı
Ataşehir'de, inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bitişiğindeki D-100 Karayolu’nu duman kapladı.
Yenisahra Mahallesi Ercüment Batanay Caddesi ile D-100 Karayolu arasındaki alanda bulunan yapımı devam eden inşaatın zemin altında bulunan katında 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangına; Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Kartal’dan itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle oluşan siyah duman, D-100 Karayolu’nu sardı. Sürücüler duman kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.
D-100 Karayolu’nda kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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