Karabağlar’da Büyük Zafer'in 100. yılı konserle kutlandı

30 Ağustos 2022 Salı, 09:22

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından olan 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümü, Karabağlar'da da unutulmadı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun Hatay Renkli Durağı'ndan Uğur Mumcu Parkı'na kadar meclis üyeleri ve vatandaşlarla birlikte yürüyerek evlerinde ve işyerlerinde bulunan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtmasıyla başlayan etkinlik Grup Laçin konseriyle sürdü.

KAHRAMANLAR ANILDI

Konser önce kısa bir açıklama yapan Başkan Selvitopu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz sırasındaki uzak görüşlülüğünü bir örnekle anlattı. Bu zaferin kolay kazanılmadığını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Bu mücadeleyi veren Mustafa Kemal'i, Fevzi Çakmak'ı, İsmet İnönü'yü, Fahrettin Altay'ı ve adını sayamadığımız bütün komutanları yürekten selamlıyor, önlerinde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Şehit düşen Mehmetçiklerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi. 100 yıl önce bu eşsiz mücadeleyi verenlerin ülkeyi düşman işgalinden kurtarmaktan başka hiçbir beklentisi olmadığına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Onlara sahip çıkmak ve kurdukları Cumhuriyeti geleceğe taşımak hepimizin görevidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nice 200., 300. yıllara!..” diye konuştu.

Daha sonra Grup Laçin konseri gerçekleştirildi. Yurttaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun ilgi göstediği konserde Grup Laçin müzik şöleni sundu. Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de bu coşkuya ortak oldu.

Konser, İzmir Marşı'nın hep birlikte seslendirilmesiyle sona erdi. Başkan Selvitopu konserin sonunda Grup Laçin üyelerine teşekkür ederek, Doğa Dostu Sertifika verdi.