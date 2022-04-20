Karabağlar'da çocuklar 'özgürlüğü' anlattı
İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği “Çocuk ve Özgürlük” konulu resim yarışmasında, dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.
Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Başkanı Muhittin Selvitopu, Dokuz Eylül Rotary Kulübü Önceki Dönem Başkanı Betül Elmasoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, Karabağlar Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dereceye giren öğrenciler ve velileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Başkan Selvitopu, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesiyle yürütüldüğünü hatırlattı. Böylesine önemli bir tarihin Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin anlamına dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Sizler geleceğin meclisinde yer alacak ve bu ülkeyle ilgili kararları alacaksınız. Bunun değerini, önemini çok iyi anlamalıyız. Bu nedenle belki şimdi değil ama ortaokulda, lisede Nutuk'u mutlaka okuyun. Ülkemiz nasıl kurulmuş, bugünlere hangi fedakarlıklarla gelmiş, mutlaka öğrenin” dedi.
Atatürk'ün Cumhuriyet kurulduktan sonra eğitim ve kültür-sanat alanına özellikle eğildiğini vurgulayan Selvitopu, “Bizim bu yarışmayı düzenlememizdeki temel amaç da, Mustafa Kemal Atatürk'ün bakış açısını ayakta tutmaktır. Bir ülkenin gelişmişlik ölçüsü, kültür sanat alanında yaptıklarıdır, başarılarıdır. Sizlerin eğitimlerini sürdürürken bir yandan kültür sanat dallarıyla ilgilenmeniz, ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Biliyoruz ki hepiniz, size emanet edilen bu ülkeye sahip çıkacak onu geleceğe taşıyacaksınız. Hepinizde bu bilinç ve sevgi var.” diye konuştu.
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