Karabük'te alevler ahşap evi küle çevirdi: Eskipazar'da korkutan yangın!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev ve odunluk, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Eskipazar’a bağlı Kabaarmut köyünde Şevki Aksu’ya ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken; ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.