Karabük'te alevler ahşap evi küle çevirdi: Eskipazar'da korkutan yangın!

1.03.2026 16:52:00
Güncellenme:
DHA
Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Kabaarmut köyünde sabah saatlerinde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev ve yanındaki odunluk tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev ve odunluk, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eskipazar’a bağlı Kabaarmut köyünde Şevki Aksu’ya ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken; ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #karabük #Yangın